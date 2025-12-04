Milano 10:51
43.350 -0,07%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:51
9.696 +0,04%
Francoforte 10:51
23.859 +0,70%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,6%

Il DAX esordisce a 23.836,23 punti

In breve, Finanza
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,60%, dopo aver aperto a 23.836,23 punti.
