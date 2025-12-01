Accordo Edizione, 21 Invest e Tages: nasce 21 Next, piattaforma di Alternative Asset Management

(Teleborsa) -hanno raggiunto oggi un, piattaforma innovativa che opererà nel mondo dell'Alternative Asset Management con focus sui private markets. Al perfezionamento dell'operazione, il veicolo deterrà la totalità di 21 Invest e Tages. Iin una quota di minoranza significativa del capitale sociale, assicurando continuità strategica e allineamento di interessi con gli investitori. Il closing dell'operazione, tenendo conto dei necessari profili autorizzativi, è previsto per l'estate 2026.Ildella società saràassumerà il ruolo di. 21 Next si configura comecon diverse strategie sui private markets, applicando un approccio di tipo industriale. La nuova piattaforma infatti - che opererà tramite SGR interamente controllate - capitalizzerà le esperienze maturate da 21 Invest nel campo del Private Equity e Venture Capital e da Tages Capital SGR nella Transizione Energetica, nelle Infrastrutture e nel Private Credit, beneficiando così di specifici know how industriali.Il piano di 21 Next(Asset under Management) nei prossimi anni, continuando a investire nel mercato europeo. Il nuovo veicolo opererà in un mercato particolarmente dinamico, che a livello europeo ha avuto una crescita media pari a oltre l'8% annuo, crescita che è prevista avere un andamento della stessa natura anche nei prossimi anni. Questo modello di investimento flessibile apre la strada a future partnership con ulteriori operatori di mercato di prestigio, si legge in una nota.Il management di 21 Invest e di Tages continuerà a gestire i fondi già operativi, oltre a quelli il cui lancio è previsto dal piano industriale della nuova realtà, permettendo così agli investitori di beneficiare di una piattaforma più ampia e internazionale. 21 Next disporrà diper finanziare le nuove iniziative di investimento., realtà finanziaria e industriale del valore di oltre 14 miliardi, ha una presenza in oltre 100 Paesi attraverso 15 importanti asset in portfolio., fondata nel 1992 da Alessandro Benetton, ha circa 1,5 miliardi di euro di masse gestite e rappresenta da oltre 30 anni uno dei principali private equity europei focalizzati sul segmento small & mid cap, con sedi in Italia e Francia e una crescente attività anche nel mercato spagnolo., fondata nel 2011 da Panfilo Tarantelli, Sergio Ascolani e Salvatore Cordaro e Umberto Quadrino è leader nel settore delle energie rinnovabili (secondo produttore in Italia di energia solare con circa 1 GW di potenza installata) e nei settori infrastrutturale e della transizione energetica con AuM di circa 1,4 miliardi di euro e più di 3 miliardi di euro di investimenti.