Accordo Edizione, 21 Invest e Tages: nasce 21 Next, piattaforma di Alternative Asset Management

(Teleborsa) - Edizione, 21 Invest e Tages
hanno raggiunto oggi un accordo preliminare per la nascita di 21 Next
, piattaforma innovativa che opererà nel mondo dell'Alternative Asset Management con focus sui private markets. Al perfezionamento dell'operazione, il veicolo deterrà la totalità di 21 Invest e Tages. I soci fondatori delle due società nonché i rispettivi senior manager reinvestiranno
in una quota di minoranza significativa del capitale sociale, assicurando continuità strategica e allineamento di interessi con gli investitori. Il closing dell'operazione, tenendo conto dei necessari profili autorizzativi, è previsto per l'estate 2026.
Il presidente
della società sarà Alessandro Benetton
, Panfilo Tarantelli
assumerà il ruolo di CEO
. 21 Next si configura come innovativa realtà, con sede in Italia, in grado di operare a livello internazionale
con diverse strategie sui private markets, applicando un approccio di tipo industriale. La nuova piattaforma infatti - che opererà tramite SGR interamente controllate - capitalizzerà le esperienze maturate da 21 Invest nel campo del Private Equity e Venture Capital e da Tages Capital SGR nella Transizione Energetica, nelle Infrastrutture e nel Private Credit, beneficiando così di specifici know how industriali.
Il piano di 21 Next punta a più che raddoppiare le masse gestite, superando i 10 miliardi di AuM
(Asset under Management) nei prossimi anni, continuando a investire nel mercato europeo. Il nuovo veicolo opererà in un mercato particolarmente dinamico, che a livello europeo ha avuto una crescita media pari a oltre l'8% annuo, crescita che è prevista avere un andamento della stessa natura anche nei prossimi anni. Questo modello di investimento flessibile apre la strada a future partnership con ulteriori operatori di mercato di prestigio, si legge in una nota.
Il management di 21 Invest e di Tages continuerà a gestire i fondi già operativi, oltre a quelli il cui lancio è previsto dal piano industriale della nuova realtà, permettendo così agli investitori di beneficiare di una piattaforma più ampia e internazionale. 21 Next disporrà di 500 milioni di euro di seed capital messi a disposizione da Edizione
per finanziare le nuove iniziative di investimento.Edizione
, realtà finanziaria e industriale del valore di oltre 14 miliardi, ha una presenza in oltre 100 Paesi attraverso 15 importanti asset in portfolio. 21 Invest
, fondata nel 1992 da Alessandro Benetton, ha circa 1,5 miliardi di euro di masse gestite e rappresenta da oltre 30 anni uno dei principali private equity europei focalizzati sul segmento small & mid cap, con sedi in Italia e Francia e una crescente attività anche nel mercato spagnolo. Tages
, fondata nel 2011 da Panfilo Tarantelli, Sergio Ascolani e Salvatore Cordaro e Umberto Quadrino è leader nel settore delle energie rinnovabili (secondo produttore in Italia di energia solare con circa 1 GW di potenza installata) e nei settori infrastrutturale e della transizione energetica con AuM di circa 1,4 miliardi di euro e più di 3 miliardi di euro di investimenti.