USA, ordini beni durevoli settembre salgono dello 0,2% su mese

(Teleborsa) - Salgono gli ordinativi di beni durevoli americani
nel mese di settembre
2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita dello 0,2% su base mensile dopo il +1,3% del mese precedente.
Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti
, fa segnare un +0,6%, rispetto al +0,6% del mese precedente. Se si esclude il settore della difesa
, gli ordinativi sono saliti dello 0,1%, dopo il +0,1% precedente.