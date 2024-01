Enel perfeziona cessione di asset rinnovabili negli USA per 271 milioni di dollari

Enel

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllata al 100% Enel Green Power North America (EGPNA), haa fronte di un corrispettivo complessivo di 271 milioni di dollari, pari a circa 250 milioni di euro. Gli asset venduti includono l'intero portafoglio geotermico di EGPNA oltre a diversi piccoli impianti solari, per una capacità totale pari a circa 150 MW di impianti in esercizio, si legge in una nota.Il colosso energetico italiano prevede che l'operazione, che è stata perfezionata in seguito alla realizzazione di alcune condizioni sospensive, genererà un effetto positivo sull'pari a circa 250 milioni di euro, e un impatto negativo di circa 30 milioni di euro sul, mentre non avrà impatti sui risultati economici ordinari.Questa operazione - viene sottolineato - "", pari a oltre 8 GW, confermando Enel Green Power North America come uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile nella regione grazie al suo portafoglio core di tecnologie.