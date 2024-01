Nikola, prodotti 42 camion a idrogeno nel 2023

Nikola Corporation

(Teleborsa) -, azienda statunitense che sta sviluppando veicoli a zero emissioni,elettrici a celle a combustibile a idrogeno (FCEV) di Classe 8."Che sforzo da parte del nostro team dedicato e appassionato, per creare - e fornire - quello che crediamo sia l'unico camion elettrico a celle a combustibile a idrogeno di Classe 8 progettato e assemblato negli Stati Uniti oggi sulla strada - ha affermatodi Nikola - Il nostro spirito pionieristico è ciò che ha reso possibile la vendita all'ingrosso di questi 35 camion ai nostri concessionari per i clienti negli Stati Uniti e in Canada".Deiall'ingrosso, tre vengono utilizzati in un esteso test sul campo con un partner della flotta, due sono in fase di validazione e progettazione continua e due vengono utilizzati per la formazione sull'assistenza/dimostrazioni per i clienti.