Tensione tra le due Coree: colpi di artiglieria di Pyongyang, Seul evacua isole al confine

(Teleborsa) - Laha ordinato ai civili delle isole die didi evacuare dopo che laha sparato circa 200 proiettili dial largo della sua costa occidentale. Seul ha quindi reagito alle cannonate di Pyongyang e ha sparato a sua volta proiettili veri in direzione del confine conteso. Il Ministero della Difesa sudcoreano ha affermato che le raffiche di artiglieria nordcoreane vicino a due isole di confine sono un "che minaccia la pace nella penisola coreana" e ha esortato Pyongyang a "cessare immediatamente queste azioni".In risposta ai colpi nordcoreani, le truppe di Seul "hanno compiuto un'con proiettili da guerra da cannoni semoventi K9", ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.Lanella regione resta altissima. Il leader nordcoreanon ha ordinato alle autorità di aumentare la produzione di lanciamissili mobili, "data la grave situazione che richiede che il paese sia più fermamente preparato per una resa dei conti militare con il nemico", secondo quanto ha riferito KCNA. Sono state inoltre diffuse le immagini di Kim in visita a una fabbrica che produce camion lanciamissili.Secondo gli esperti, Kim probabilmente aumenterà isulle armi prima delledi novembre perché ritiene che un potenziamento delle capacità militari aumenterebbe le sue possibilità di strappare concessioni agli Stati Uniti qualora l’ex presidentevenisse rieletto.Intanto proprio dallaarrivano le accuse alla Corea del Nord di aver fornito lanciamissili balistici allaper la sua guerra in. "Secondo le informazioni in nostro possesso la Corea del Nord ha recentemente fornito alla Russia sistemi di lancio di missili balistici e diversi missili balistici", ha affermato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti,, aggiungendo che le forze russe hanno lanciato verso l'Ucraina missili forniti da Pyongyang il 30 dicembre e il 2 gennaio. La notizia non è però stata confermata dall'Ucraina