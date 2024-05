Rosetti Marino si aggiudica contratto di FEED per piattaforma Mare del Nord

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, capofila dell’omonimo gruppo operante a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti – offshore ed onshore – per l’Oil&Gas, Rinnovabili e Carbon Neutrality, nonché nella costruzione navale di Rimorchiatori, Supply Vessels e Superyacht, si è aggiudicata dalla società danese INEOS E&P A/S, operante nel settore Oil & Gas offshore, ha assegnato alla Rosetti Marino un contratto di Front End Engineering Design (FEED) per un valore di circa 9 milioni di euro.I lavori rientrano nel progetto di sviluppo Hejre to South Arne e comprenderanno tutte le attività di ingegneria relative alle modifiche necessarie per il collegamento dei topside di Hejre e South Arne.Hejre è un giacimento HP/HT situato nel blocco licenze 05/98 nel settore danese del Mare del Nord, circa 300 km a ovest-nord-ovest di Esbjerg e 5 km a sud del confine tra i settori norvegese e danese.Le attività di FEED svolte costituiranno la base per la fase di esecuzione del progetto, in cui l'Offerente aggiudicatario, nell'ambito di un nuovo contratto separato, stipulerà un contratto EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation, Hook-up, Commissioning); consegnerà i topside a INEOS E&P A/S ed eseguirà le attività offshore necessarie per l'installazione di Hejre e South Arne Host per lo startup del campo di Hejre. Due Offerenti si sono aggiudicati attività di FEED identiche e i lavori saranno eseguiti con un approccio DUAL FEED per un periodo di circa 10 mesi.Nell'ultima parte del periodo di FEED verrà indetta una gara d'appalto rivolta ai due appaltatori di FEED per l’aggiudicazione del contratto EPCIC. All'Offerente che presenterà la soluzione più interessante dal punto di vista tecnico e commerciale sarà assegnato il contratto EPCIC.