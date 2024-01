Boeing 737 MAX di nuovo a terra: indagini dopo incidente Alaska Airlines

Boeing

(Teleborsa) -, di nuovo a terra,che ha visto volar via il portellone di un velivolo dell'subito dopo il decollo da Portland. Dopo questo incidente, avvenuto venerdì sera, ben, in attesa dello svolgimento di ulteriori controlli.La decisione di mettere a terra i velivoli delle compagnie americane e di quelle che operano in USA è stata presa dall'autorità statunitense,, ma in seguito altre compagnie hanno deciso volontariamente di lasciare a terrà questo modello.La, fra le compagnie che volano di più in ben 120 Paesi, ha deciso per un ritiro precauzionale dei 5 modelli in dotazione, ma anche lai Panama, che ne detiene 28, edche ha in dotazione 18 esemplari, hanno preso provvedimenti simili. Alaska Airlines è fra le compagnia che ne possiede di più (65 unità) assieme a United Airlines (75 unità).