Disuguaglianza, Banca d'Italia: in Italia il 5% delle famiglie più ricche possiede il 46% della ricchezza

(Teleborsa) - In base ai primi risultati delle nuove statistiche sperimentali trimestrali dei conti distributivi sulla ricchezza () condotte dalla Banca Centrale Europea ed elaborate per l'Italia dalla, nel Paese i principali indici disono rimasti sostanzialmente stabili tra il 2017 e il 2022, dopo essere aumentati tra il 2010 e il 2016, mentre la concentrazione della ricchezza risulta inferiore a quella media dell'area dell'euro, come avviene in Francia, mentre in Germania risulta più pronunciata.In Italia il 5% dellepossiede circa il 46% della. La composizione del portafoglio è molto eterogenea tra famiglie: in Italia quelle meno abbienti detengono principalmentementre quelle più ricche diversificano maggiormente. In particolare lo studio elaborato dalla Banca d'Italia evidenzia come quest'ultime detengano anche quote significative didestinate alla produzione e di altriPer quel che riguarda il resto d'Europa invece, la BCE ha rilevato che i primi dati mostrano che ladelle famiglie è aumentata del 29% negli ultimi cinque anni (ovvero circa), prevalentemente sulla spinta degli aumenti dei prezzi degli immobili, con lache costituisce una componente molto rilevante sulla ricchezza delle famiglie. Nello stesso periodo gli indicatori sulla disuguaglianza sono leggermente calati, ad esempio guardando il divario di ricchezza tra il 5% di famiglie più ricche e il 50% delle famiglie nella fascia più bassa di ricchezza.