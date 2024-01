Eurocommercial Properties, Intesa: acconto dividendo in linea alle attese

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) - Ildi, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha approvato ieri sera unper l'esercizio al 31 dicembre 2023 pari a. L'ex-dividend sarà l'11 gennaio, la record date il 12 gennaio, e il pagamento avverrà il 30 gennaio (al netto della ritenuta fiscale olandese sui dividendi del 15%). Dal 15 gennaio al 26 gennaio gli azionisti potranno optare per la distribuzione del dividendo in azioni (1 azione ogni 37 azioni possedute)."Il dividendo approvato corrisponde adi Eurocommercial", commentano gli analisti di, ricordando che la politica dei dividendi della società mira a un payout del 75% sul risultato degli investimenti diretti, il che implica un rendimento da dividendi dell'8,1% in media, sulla base delle attuali previsioni FY23-25.