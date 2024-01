Alaska Airlines cancella voli Boeing 737 MAX 9 fino a sabato

Alaska Airlines

(Teleborsa) - La compagnia aerea statunitenseha deciso di, mentre conduce le ispezioni e si prepara per il ritorno in servizio. Ciò equivale a. "Ci auguriamo che questa azione offra agli clienti un po' più di certezza e stiamo lavorando 24 ore su 24 per riaccogliere gli clienti interessati su altri voli", si legge in una nota.Venerdì scorsoda un Boeing 737 MAX 9 dell'Alaska Airlines, poco dopo il decollo da Portland (in Oregon), costringendo l'aereo a un atterraggio di emergenza.Ad oggi, mercoledì 10 gennaio, Alaska Airlinesda parte di Boeing e della FAA per iniziare l'ispezione della flotta di 737-9 MAX."Ci scusiamo per il notevole disagio causato ai nostri ospiti dalle cancellazioni dovute al fuori servizio di questi aerei - afferma Alaska Airlines - Tuttavia, la sicurezza dei nostri dipendenti e clienti è la nostra massima priorità ee soddisferanno tutti i rigorosi standard della FAA e dell'Alaska".