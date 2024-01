AXA colloca titoli Restricted Tier 1 per 1,5 miliardi di euro

AXA

(Teleborsa) -hadi "Reg S perpetual deeply subordinated notes" presso. I titoli si qualificano come capitaleai sensi di Solvency II. La domanda degli investitori per l'emissione è stata forte, con un book sottoscritto più di 5 volte.Il tasso fisso iniziale è stato fissato al 6,375% annuo fino alla fine del periodo di call di 6 mesi (che termina il 16 gennaio 2034), quando il tasso di interesse verrà ripristinato e successivamente ogni cinque anni al tasso Euro 5-year Mid Swap più un margine di 384,1 punti base. In linea con i requisiti Solvency II, i titoli sono dotati di unnel caso in cui uno dei trigger relativi alla solvibilità venga violato. Il pagamento degli interessi è a completa discrezione di AXA, a meno che non sia obbligatorio vietarlo.Questa emissione fa parte del piano di finanziamento del gruppo AXA per il 2024 e i proventi saranno, compreso il rifinanziamento di parte del debito in essere.