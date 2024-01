BCC, First Cisl: via libera a piattaforma per rinnovo contratto

(Teleborsa) - Il Consiglio generale diha approvato ladei 36 mila. I sindacati chiedono un aumento a regime di 435 euro per la figura media, il pagamento degli arretrati dal 1° gennaio 2023, due scatti di anzianità in più, il riconoscimento del Premio fedeltà anche per i lavoratori delle aree professionali e i per i quadri direttivi (Qd1 e Qd2), l'incremento della contribuzione previdenziale e sanitaria.Tra le richieste anche quella di aprire spazi contrattuali finalizzati ad una reale partecipazione dei lavoratori. Previste poi la costituzione e l'avvio operativo dell'Ente bilaterale e del Fondo per l'occupazione di settore (Focc) con il recupero della contribuzione mai versata. I sindacati chiedono inoltre maggiore attenzione allaall'interno dei gruppi, con l'introduzione di un sistema di gestione della circolarità delle professionalità, e lada 37,5 a 35 ore a parità di retribuzione."Nel 2023, grazie alla salita dei tassi, l'del sistema Bcc ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro, il triplo del dato registrato l'anno precedente. Ilè salito a 24 miliardi ed il Cet1 al 21,3%, uno dei valori più alti a livello europeo. Questi risultati - affermano Pierpaolo Merlini, segretario nazionale, e Gianluca Pernisco, responsabile del settore credito cooperativo First Cisl - sono stati resi possibili dall'impegno costante e dalla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori"."La richiesta economica che presentiamo tiene conto della necessità non solo di garantire il potere d'acquisto delle retribuzioni, ma anche di redistribuire la produttività - aggiungono - La. La piattaforma contiene un'indicazione chiara verso una maggiore partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Non è ammissibile che nelle Bcc si alzino barricate contro l'aspirazione dei lavoratori a divenire soci delle loro banche. Serve un impegno concreto da parte di Federcasse a fornire spazi per la declinazione nel secondo livello di contrattazione di forme di partecipazione".