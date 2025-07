Lavoro, firmato il contratto nazionale degli oltre 60mila lavoratori elettrici

Enel

(Teleborsa) - È stato ufficialmente firmato oggi a Roma l’delper il triennio 2025 - 2027. Il contratto interessa più didelle 130 imprese del comparto.A sottoscriverlo, oltre a, le Associazioni datoriali(Confindustria),(Confservizi),, le altre principali aziende elettriche e ledi settore. "Oggi – ha commentato, Direttore People&Organization Italia di Enel –, si consolida un importante risultato, che testimonia il grande impegno di Enel, insieme alle aziende del settore, per sostenere la crescita del salario reale, salvaguardando il potere di acquisto dei nostri dipendenti in un quadro di regole definito".Un impegno che ha portato ad un, pari asui minimi ripartiti in 4 tranches, di cui la prima è già stata corrisposta nel mese di aprile. A tali aumenti si aggiungono ulteriori incrementi sule sul, portando l’ammontare del rinnovo contrattuale ad un valore complessivo di 312 euro, con un sostanziale incremento rispetto ai 243 previsti dal precedente contratto collettivo.In aggiunta agli incrementi retributivi, il rinnovo contrattuale ha introdotto importantiche favoriscono la, tra cui l’ampliamento all’intera giornata della "Libertà ore pomeridiane", l’anticipazione della maturazione delle ferie aggiuntive, nonché interventi migliorativi sulla previdenza complementare e sul diritto alla formazione.