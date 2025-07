Gruppo Ligabue, finanziamento da 50 milioni di euro strutturato da UniCredit e Banca Finint

UniCredit

Banco BPM

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Il Gruppoha perfezionato un'finalizzata a dare maggiore stabilità e armonizzazione finanziaria al Gruppo, e dunque al refinancing di precedenti operazioni a medio-lungo termine, e a coprire le esigenze derivanti dal programma di investimenti del Piano Industriale 2025-2029, con un ulteriore sviluppo internazionale del Gruppo.L'operazione, che si, è stata strutturata dain qualità di Banca Agente, Mandated Lead Arranger, Global Coordinator e Bookrunner e Banca Finint nel ruolo di Mandated Lead Arranger ed è stata sottoscritta da un pool di primarie istituzioni finanziare composto da, ICCREA Banca, BCC Pordenonese e Monsile, BCC Annia, BCC Veneta oltre che da UniCredit e, per una delle linee, da Banca Finint.Ligabue ha chiuso il 2024 con unper la prima volta sopra i 400 milioni di euro (426,9 milioni, +22,5% sul 2023) e prevede di terminare il 2025 a oltre 450 milioni di euro. L'azienda veneziana è presente in 14 Paesi nel mondo, con oltre 8.000 dipendenti di 52 nazionalità.Tra le iniziative prossime, viene segnalata l'che permetterà alla Ligabue di supportare le attività delle Divisione Industrial nell'area del Golfo - dove il Gruppo ha una posizione centrale alla luce di tanti e nuovi clienti prevalentemente nel settore energetico - ma anche per lo sviluppo dell'attività Ship supply che da sempre distingue la Ligabue. Quindi, l'la nave transoceanica che da anni il Gruppo Ligabue gestisce tramite la controllata Plantours, la compagnia di crociere oceaniche e fluviali del segmento premium, dall'anno scorso con sede ad Amburgo.