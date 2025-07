Circle, contratto da 100 mila euro per la controllata eXyond

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che laha sottoscritto un contratto con un’azienda campana, già cliente da diversi anni, per l'ampliamento dei servizi di telematica e geolocalizzazione. Il contratto, dal valore complessivo di, prevede l’estensione dei servizi di geolocalizzazione sui veicoli del consorzio, che includeranno 140 trattori satellizzati e 210 semirimorchi. Il contratto ha durata di 36 mesi."Questo contratto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel settore della logistica e del trasporto intermodale nonché delle soluzioni telematiche per il monitoraggio dei trasporti e il dialogo con i nodi - ha commentato il- Siamo quindi orgogliosi di essere partner tecnologico di importanti realtà aziendali, contribuendo con soluzioni innovative alla transizione verso processi più sostenibili ed efficienti".