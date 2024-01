Chesapeake Energy, fusione da 7,4 miliardi di dollari con Southwestern Energy

Chesapeake Energy

Southwestern Energy

(Teleborsa) -, aziende statunitensi attive nell'estrazione del petrolio, hanno stipulato un, o 6,69 dollari per azione. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Southwestern riceveranno 0,0867 azioni ordinarie di Chesapeake per ciascuna azione ordinaria di Southwestern in circolazione alla chiusura. Pro forma, gli azionisti di Chesapeake deterranno circa il 60% e gli azionisti di Southwestern deterranno circa il 40% della società combinata, su base completamente diluita.La nuova società, che, sarà posizionata in modo unico per fornire energia a prezzi accessibili e a basse emissioni di carbonio per soddisfare la crescente domanda nazionale e internazionale con rendimenti di cassa significativi e sostenibili per gli azionisti attraverso i cicli, si legge in una nota."Questa potente combinazione ridefinisce il produttore di gas naturale, formando il. L'unione crea un vasto inventario di asset vantaggiosi adiacenti a mercati ad alta domanda, consentendo l'applicazione di pratiche operative comprovate e il potere di un bilancio di qualità Investment Grade per generare sinergie significative a vantaggio sia dei consumatori di energia che degli azionisti", ha affermato Nick Dell'Osso, CEO di Chesapeake. "