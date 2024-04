Eni, Descalzi: risultati eccellenti, abbiamo accelerato trasformazione del portafoglio

Eni

(Teleborsa) - "Nel primo trimestre 2024 abbiamofacendo leva sulle diverse piattaforme di crescita del valore, sia nei business tradizionali che in quelli legati alla transizione energetica. Grazie al perfezionamento dell'acquisizione di Neptune Energy e all'annunciata operazione di fusione delle attività UK con Ithaca Energy, rafforzeremo l'Upstream con una maggiore presenza nei paesi OCSE e crescente incidenza della produzione gas; inoltre, l'investimento del fondo EIP in Plenitude, ad un valore implicito di oltre 10 miliardi di euro, conferma l'elevato potenziale del nostro segmento rinnovabili e retail". Lo ha affermatodi, commentando i risultati del primo trimestre pubblicati dal Cane a sei zampe "Continuiamo a realizzaregrazie alle nostre: la rilevante scoperta esplorativa in Costa d'Avorio aumenterà le opzioni di creazione di valore nel lungo termine in termini sia di risorse addizionali sia di possibile anticipata monetizzazione - ha spiegato - il modello di sviluppo “accelerato” ha consentito di effettuare il primo carico di gas liquefatto dal progetto Congo LNG a distanza di appena un anno dalla decisione d'investimento"."I, con un forte contributo della E&P grazie all'incremento della produzione del 5% rispetto all'anno precedente e la continua crescita di Plenitude ed Enilive - ha sottolineato Descalzi - I 4,1 miliardi di euro di Ebit proforma adjusted del trimestre si traducono in 1,6 miliardi di euro di profitti netti. Il flusso di cassa operativo al netto delle variazioni del circolante è stato di 3,9 miliardi di euro, il doppio della spesa per investimenti organici, consentendoci di, nonostante l'esborso per l'acquisizione di Neptune Energy"."Questi risultati, insieme all'esecuzione efficiente dei nostri programmi di crescita nell'upstream e di sviluppo profittevole dei business legati alla transizione energetica, nonché alla cattura delle fasi favorevoli dello scenario, segnano una- ha aggiunto - Sulla base del nostro scenario aggiornato, le nostre aspettative sono di un flusso di cassa operativo di oltre 14 miliardi di euro e, in linea con la nostra politica di distribuzione, prevediamo di incrementare il piano 2024 di buy-back del 45% a 1,6 miliardi di euro".