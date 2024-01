Iata conferma quasi colmato il gap del trasporto aereo rispetto al 2019

Airbus

(Teleborsa) -mondiale è ad un passo dal. La Iata, associazione internazionale del trasporto aereo, ha riportato nel periodo da gennaio a novembre 2023 unrispetto ai primi undici mesi del 2022, riferito al rapporto km/passeggeri. Il che si traduce in un aumento dellaIn attesa del, certamente migliorativo rispetto all’anno precedente, i. Anche ilè cresciutoA fare da traino alla ripresa soprattutto il. Buona la, con un incremento dee un load factor dell’83%, ma non sufficiente a tornare ai livelli pre-pandemia.Naturalmente,di ulteriore crescita del traffico aereo sono ida parte dei due maggiori costruttori aeronautici,, con il gigante americano alle prese con un nuovo problema tecnico sul modello 737 Max-9, il sempre presente rischio di rincari del prezzo del petrolio e, per quanto riguarda l’Europa, le ripetute agitazioni sindacali dei controllori di volo francesi che mettono in seria difficoltà l’operatività nell’area.