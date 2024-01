Equita rivede i target sulle utilities dopo le aste per i clienti tutelati

Equita

Il Sole 24 Ore

Enel

Acea

A2A

Iren

Hera

Edison

(Teleborsa) -, dopo che ieri sera sono emersi i risultati provisori delleda parte dell'Acquirente Unico, con la comunicazione definitiva che dovrebbe arrivare il 6 febbraio. Secondo, dei 4,5 milioni di clienti protetti messi in asta (in gran parte died in misura minore di) attraverso 23 differenti lotti, Enel edsi sarebbero aggiudicate 1,4 milioni di clienti (7 lotti) ciascuna.avrebbe ottenuto 4 lotti, Illumia (piccolo operatore locale) 3 lotti, A2A 2 lotti con circa 460k clienti, Iren 2 lotti (stima 400k clienti) ed infine Eon avrebbe ottenuto un solo lotto.sarebbe entrata a(aggiudicandosi i clienti tutelati di A2A) e(clienti tutelati di Acea), dove non era presente. A2a avrebbe ottenuto circa 460k clienti a Palermo, Cagliari e Napoli. Anche Iren avrebbe perso i propri clienti in Emilia Romagna salendo invece a Trieste, Salerno e in Puglia. Acea non avrebbe ottenuto clienti e stimiamo abbia perso circa 350k clienti della maggior tutela., pari al 30% dei 4,5 milioni di clienti messi all'asta, in linea con i suoi obiettivi.(1,4 milioni), considerando che i suoi clienti in tutela erano solo 0,15 milioni. A2A che aveva obiettivi di raggiungere 0,8-1 milioni di clienti ha ottenuto 460k clienti, mentre Iren con i 400k clienti acquisiti rispetta i target di Piano."Contrariamente alle attese, gli- si legge in una ricerca - L'obiettivo dei gestori è ora spostare questi clienti sul mercato libero dove i margini sono significativamente superiori. Teoricamente gli operatori integrati come Enel, A2A ed Iren dovrebbero poter essere più avvantaggiati nelle proprie offerte ai clienti finali".Equita ha quindi abbassato le stime di EBITDA sudel 1-2% annuo (3-4% di utile netto) con un impatto sul target price del 3% aper azione (Buy confermato). Inoltre, ha limato del 1-2% le stime di bottom line su, con target in calo dell'1% aper azione (Hold confermato).