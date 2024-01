Cina, sorpresa dalla banca centrale: tassi invariati

(Teleborsa) - Laha lasciato invariati i tassi di interesse MLF a 1 anno al 2,5%. Una mossa che ha sorpreso i mercati, che avevano scommesso su un taglio dei tassi al 2,4%.I tassi MLF della Cina sono i tassi di interesse applicati ai prestiti che la People’s Bank of China eroga alle banche per un periodo compreso tra 6 mesi e un anno.La banca centrale della Cina ha annunciato inoltre di aver iniettato 995 miliardi di yuan nel sistema finanziario cinese, a fronte di prestiti MLF per un valore di 779 miliardi di yuan previsti scadere nell’arco di questo mese.Attesa questa settimana la pubblicazione del PIL della Cina, nella giornata di mercoledì 17 gennaio.