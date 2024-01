Mediobanca, emesso bond subordinato Tier 2 per 300 milioni di euro

Mediobanca

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento di uncon durata di 10,25 anni (in scadenza ad aprile 2034) e opzione call ad aprile 2029, per un. Il bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (305bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 275bps.Nel corso del collocamento sono stati registrati, per un valore di oltre 5 volte l'ammontare obiettivo di 300 milioni.Il nuovo prestito obbligazionario, che rappresenta la prima emissione di Mediobanca in forma dematerializzata accentrata presso Montetitoli rivolta a investitori istituzionali, garantirà unae consente, con l'emissione del senior non preferred di settembre 2023, il completamento del 50% del piano di emissioni di strumenti di capitale (debt capital strategy) previsto dal Piano Strategico al 2026.La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri per oltre il 70% con ordini in particolare da Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera per il 40%, e italiani (ordini pari al 28%). L'andamento dell'emissione conferma ancora una volta l’apprezzamento degli investitori e la capacità di Mediobanca di diversificare le proprie fonti di finanziamento.