Charles Schwab, utile netto 2023 in calo a 5,1 miliardi di dollari

Charles Schwab

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce servizi di intermediazione e consulenza finanziaria, ha registrato unper ildel 2023 di 1,0 miliardi di dollari, rispetto ai 2,0 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2022 (-47%). L'utile netto per iè stato di 5,1 miliardi di dollari, rispetto ai 7,2 miliardi di dollari del periodo dell'anno precedente (-29%). Ilha raggiunto il record di 8,5 trilioni di dollari a fine anno, in crescita del 21%."La performance finanziaria di Schwab nel 2023 riflette le sfide legate alla navigazione in un contesto di mercato modellato dalla marcata politica di restrizione dei tassi di interesse della Federal Reserve e dagli effetti conseguenti derivanti dalla crisi bancaria regionale di marzo - ha commentato il- I ricavi netti totali sono diminuiti del 9% rispetto ai livelli dell'anno precedente, attestandosi a 18,8 miliardi di dollari, poiché l'attività di"."I benefici dell'aumento dei tassi sono stati più che compensati dalla riduzione delle attività fruttifere e dal maggiore utilizzo di finanziamenti supplementari a costi più elevati, portando i ricavi netti da interessi a scendere del 12% su base annua a 9,4 miliardi di dollari - ha spiegato - Ledel patrimonio sono salite alla, sostenute dalla ripresa dei mercati azionari e dal forte interesse dei clienti per i prodotti di fondi monetari acquistati e le soluzioni di consulenza. Un mix di scambi leggermente diverso e volumi più deboli hanno portato i ricavi del trading a diminuire del 12% a 3,2 miliardi di dollari".