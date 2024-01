SEC, JPMorgan paga 18 milioni di dollari per violazione norme whistleblowing

JPMorgan

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato che J.P. Morgan Securities hasui titoli alla SEC. Senza ammettere o negare i risultati della SEC,ha accettato di pagare una sanzione di 18 milioni di dollari per risolvere le accuse.Secondo l'ordine della SEC, da marzo 2020 a luglio 2023, JPMorgan ha regolarmentese avevano ricevuto un credito o un accordo da parte dell'azienda di oltre 1.000 dollari. Gli accordi richiedevano ai clienti di mantenere riservati l'accordo, tutti i fatti sottostanti relativi all'accordo e tutte le informazioni relative al conto in questione. Inoltre, anche se gli accordi consentivano ai clienti di rispondere alle richieste della SEC,"Gli investitori, siano essi retail o meno, devono essere liberi di segnalare reclami alla SEC senza alcuna interferenza - ha affermato Corey Schuster, Co-Chief of the Enforcement Division’s Asset Management Unit della SEC - Coloro che redigono o utilizzano accordi di riservatezza devono garantire che".