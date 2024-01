Ex Ilva, Palazzo Chigi: prestito ponte di 320 milioni di euro

(Teleborsa) - In una nota diffusa dopo l'incontro con i sindacati Palazzo Chigi fa sapere che è pronto un"sarà garantita la liquidità corrente qualora sia avviata la procedura di amministrazione straordinaria" per l'azienda.Si precisa inoltre che "Acciaierie d'Italia ilmentre "IIl confronto tra governo e sindacati sull'ex Ilva si è svolto in uIl governo, riferisce la nota, ha illustrato alle organizzazioni di categoria i contenuti del decreto legge approvato dal consiglio dei ministri il 16 gennaio e ha informato i rappresentanti dei lavoratori in merito agli ultimi sviluppi del confronto con il socio di maggioranza, Arcelor Mittal.I rappresentanti dell'esecutivo hanno inoltre informato che la fase di amministrazione straordinaria sarà temporanea e che il governo è alla ricerca dei migliori partner privati con l'obiettivo di salvaguardare la continuità produttiva, tutelare l'occupazione e garantire la sicurezza dei lavoratori.Intanto, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Aha convocato per domani, in videoconferenza, le associazioni rappresentanti delle aziende fornitrici e dell'indotto di Acciaierie d'Italia per un aggiornamento sulla situazione dell'ex Ilva e in relazione ai provvedimenti. Alla riunione parteciperà anche il ministro del Lavoro