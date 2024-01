H-Farm, nuovo CdA. Entrano Giancarlo Broggian e Giuseppe Miroglio

H-Farm

(Teleborsa) - L'di, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, hadi esercizio ed esaminato il bilancio consolidato di gruppo al 31 agosto 2023, così come proposti dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale.In particolare, è statoeletti dall'unica lista depositata congiuntamente dagli azionisti E-FARM S.r.l. e Giuseppe Miroglio (congiuntamente titolari di una partecipazione pari al 16,88 % del capitale sociale): Riccardo Donadon (Presidente); Giancarlo Broggian (Consigliere); Giuseppe Miroglio (Consigliere); Paolo Bergamo (Consigliere); Roberto Osvaldo Lancellotti (Consigliere); Massimiliano Benedetti (Consigliere); Mariacristina Gribaudi (Consigliere indipendente).Nel CdA, fondatore del Gruppo Servizi CGN,, presidente del gruppo Miroglio.Infine, l'assemblea haper massimi 7,9 milioni di euro (sovrapprezzo incluso), in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, da offrire in opzione ai soci. "L'obiettivo dell’operazione è l'esigenza di reperire, in modo rapido e flessibile, le risorse necessarie per il soddisfacimento delle attuali esigenze finanziarie ed il rafforzamento patrimoniale della società, nonché per lo sviluppo delle strategie di crescita previste, ma anche per la valorizzazione degli investimenti esistenti", viene ricordato.