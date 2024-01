Il calendario 2024 degli eventi societari di Enel

Gruppo energetico

Enel

(Teleborsa) - Il, ha reso noto il calendario finanziario per l'anno 2024, segnalando che nel corso del mese di2024, in una data che sarà successivamente individuata, è programmato uncon la comunità finanziaria per ladell’aggiornamento delledel Gruppo.Inoltre, in linea con la politica dei, il management diha comunicato che è previsto il pagamento deinel corso dell’anno 2024, come segue:2024: pagamento dell’suldell’esercizio 2023, con data stacco il 22 gennaio 20242024: pagamento deldeldell’esercizio 2023, con data stacco il 22 luglio 2024.CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2023 e proposta di destinazione degli utiliAppuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionaliCDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionaliAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, destinazione degli utili - Unica convocazioneCDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionaliCDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali