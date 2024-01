SLB, ricavi e utili in crescita nel quarto trimestre

SLB

(Teleborsa) -, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha registratodelpari a 8,99 miliardi di dollari, in aumento dell'8% su base sequenziale e del 14% su base annua. L'del quarto trimestre è stato di 0,86 dollari, in aumento del 10% sequenzialmente e del 21% su base annua.Il fatturato dell'è stato pari a 33,14 miliardi di dollari, in aumento del 18% su base annua. L'dell'intero anno è stato pari a 4,20 miliardi di dollari, in crescita del 22% su base annua, mentre l'EPS rettificato per l'intero anno è stato pari a 2,98 dollari, in aumento del 37% su base annua."Abbiamo concluso un anno straordinario caratterizzato da una diffusa crescita dei ricavi, dall'espansione dei margini e da un eccezionale free cash flow - ha commentato il- Anno dopo anno, abbiamo aumentato i ricavi e l'EBITDA rispettivamente del 18% e del 25%, e abbiamo generato 4 miliardi di dollari di free cash flow, consentendoci di ridurre il debito netto di 1,4 miliardi di dollari e di restituire 2 miliardi di dollari agli azionisti quest'anno attraverso dividendi e riacquisti di azioni"."Nel contesto internazionale, nonostante lein varie regioni,sull'attività complessiva del settore, in assenza di un'escalation - ha aggiunto - Inoltre, ci aspettiamo che gli investimenti a lungo ciclo in Medio Oriente, nell'offshore globale e nelle risorse di gas siano in gran parte disaccoppiati dalle fluttuazioni a breve termine dei prezzi delle materie prime".