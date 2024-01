3M, l'EPS rettificato è aumentato nell'ultimo trimestre

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense che realizza prodotti per i settori salute, elettronica, energia, sicurezza, ha chiuso ilconpari a 8 miliardi di dollari, in calo dello 0,8% su base annua, con un calo delle vendite organiche dell'1,9% su base annua. L'è stato di 1,70 dollari e il margine operativo del 15,5%. L'EPS rettificato di 2,42 dollari include oneri netti legati alla ristrutturazione al lordo delle imposte di 109 milioni di dollari, ovvero negativi 0,17 dollari per azione. L'è aumentato dell'11% su base annua."Il quarto trimestre ha coronato un anno forte per 3M - ha affermato il- Nel corso del 2023, abbiamo messo in atto le nostre priorità e rispettato i nostri impegni, tra cui l'espansione dei margini operativi sottostanti e del flusso di cassa. Abbiamo avviato azioni per ristrutturare la nostra organizzazione e semplificare la nostra catena di fornitura, portando avanti al contempo lo spin-off dell'Health Care e affrontando questioni legali". Lorimane sulla buona strada per essere attuato nella"Il nostro team rimane concentrato sul miglioramento ulteriore delle nostre prestazioni operative, sull'ottimizzazione del nostro portafoglio e sulla riduzione del rischio - ha continuato Roman - Continueremo a investire in mercati ad alta crescita in cui le capacità uniche di 3M possono fare la differenza, tra cui".Per quanto riguarda la, la crescita delle vendite totali rettificate è vista tra lo 0,25 e il 2,25%, riflettendo una crescita delle vendite organiche rettificate da piatta fino al 2%. L'EPS rettificato è visto tra 9,35 e 9,75 dollari.