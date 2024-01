illimity, fondo Real Estate Credit raggiunge 380 milioni di euro di raccolta

illimity

(Teleborsa) -, Società di Gestione del Risparmio del gruppo, ha, Fondo ad apporto riservato ad investitori istituzionali dedicato agli investimenti in crediti deteriorati - principalmente UTP - garantiti da beni immobili, sia sotto forma di crediti ipotecari che sotto forma di crediti leasing. Gli ultimi 5 closing del quarto trimestre 2023 hanno avuto ad oggetto l'per un ammontare pari a 92 milioni di euro di crediti.Ad un anno e mezzo dal lancio del fondo, il, raddoppiando la raccolta rispetto al primo closing avvenuto ad agosto 2022. Ad oggi iREC conta come quotisti 7 gruppi bancari ciascuno dei quali detiene meno del 25% delle sottoscrizioni totali, a dimostrazione dell’elevata diversificazione che lo caratterizza."iREC conferma il suo impegno nel fornire soluzioni di gestione del credito deteriorato immobiliare di alta qualità, con una strategia chiara, un team dedicato e un impegno costante verso i nostri quotisti teso ad identificare opportunità di investimento e a massimizzarne la valorizzazione", ha commentato, Head of UTP & Turnaround Funds di illimity SGR.