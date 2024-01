Ferrari competerà nel mondo della vela con Giovanni Soldini

Ferrari

(Teleborsa) -, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, ha annunciato che, Team Principal di questa nuova avventura. L'impresa vedrà la Casa di Maranello direttamente impegnata in un progetto unico all'insegna di tecnologie all'avanguardia, nel suo intero ciclo di ideazione, ingegnerizzazione e testing, si legge in una nota."Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che amplierà la nostra anima racing - ha commentato, presidente di Ferrari - Con questa nuova sfida agonistica, motivati dalla nostra capacità innovativa e dall'impegno per la sostenibilità, ci spingeremo oltre gli attuali confini"."Stiamo lavorando a un progetto importante e all'avanguardia con un potenziale tecnologico strabiliante che mette insieme mondi diversi e competenze di altissimo livello - ha detto- Partecipare alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative e rispettose del nostro pianeta con un team eccezionale è davvero un'esperienza unica.Due giorni fa era stata comunicata la(del gruppo), dopo 11 anni di traguardi entrati nella storia della navigazione oceanica e oltre duecentomila miglia percorse. Nel corso del decennio, Giovanni Soldini e il suo team hanno stabilito 9 nuovi record su rotte storiche e partecipato a 27 regate nel mondo.