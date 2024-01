RFL Academy: fermarsi per pensare a cosa sta accadendo nel mondo dei giovani

(Teleborsa) -è una società che costruisce deirivolti ad. "Cerchiamo di coprire il bisogno riabilitativo in un lavoro di equipe multi-professionale, con l'utilizzo dei principali metodi evidence-based e della multi-professionalità prevista dalla best practice medica riguardo alla neuropsichiatria", ha spiegato, psicoterapeuta e coordinatore clinico di RFL.Nell'ambito del, si è tenuto presso il Collegio Borromeo di Pavia il seminario. "Credo che questi siano due aspetti del percorso evolutivo del ragazzo che debbono assolutamente andare insieme, anche della famiglia, cioè il non perdere di vista che cosa ci sta dicendo il ragazzo in quel momento e, quindi, dare un senso a quello che succede e fa parte del". ha sottolineato, psichiatra-psicoterapeuta e Direttore sanitario RFL."Spesso gli, la modalità drammatica con cui l'adolescente mostra le sue difficoltà, sono legate al proprio percorso; noi chiediamo ai ragazzi di affrontare i mostri interiori che loro hanno e chiediamo a tutta l'equipe e al ragazzo di mettere accanto a questa la. Cioè ci sono aspetti dolorosi, ma ci sono anche delle risorse che devono essere messe in campo. Questo percorso - ha proseguito Cuzzani - deve tenere conto diil primo è dare un senso, non dimenticarsi mai di, di andare dentro a quello che il ragazzo ci sta dicendo, quindi di porsi tanti interrogativi, diil ragazzo rispetto a quello che succede attraverso risposte ad hoc e, anche, dio a permettergli di costruire quella speranza rispetto a un futuro che può realizzare, a un'identità che non è patologica ma è, che dobbiamo aiutare a scoprire in un mondo così complesso che, in realtà, non gli permette di sentirsi una persona, un soggetto della sua crescita e della sua presenza nella società"., insegnante di storia e filosofia presso l'ISIS Archimede, ha spiegato: "oggi siamo inperché siamo in un passaggio epocale. La modernità, la post-modernità ci segnalano che ie intaccano tutti gli ambiti della vita, dalla definizione di che cos'è umano, cos'è la famiglia, cos'è la relazione, quando inizia la vita e quando finisce. Siamo in, non ci sono più confini,. Tutto questo sta trasformando letteralmente anche il concetto di essere uomini, di essere donne, impatta la scuola, impatta i giovani che nascono in questo ambiente e sono molto frastornati, molto angosciati anche dalle prospettive che avvertiamo a livello internazionale".Tibaldi propone allora di "abbandonare la cultura del piagnisteo, del lamento, perche è la possibilità di instaurare deiin cui l'insegnante si metta in gioco per quello che è - prima di tutto un uomo, una donna con la propria esperienza - che non vuol dire livellare la relazione, ma metterla nel giusto contesto. In questo modo, anche le sfide impegnative del nostro tempo si possono affrontare"."Il seminario di oggi è ilche l'Academy di RFL ha fortemente voluto per aggiungere al lavoro clinico, riabilitativo, che facciamo nelle strutture, un", ha evidenziato Laura Tieghi, aggiungendo "è un'evidenza che ci sia la necessità di, a cosa offriamo ai nostri ragazzi e anche a cosa sta accadendo nel mondo, nella società. Questi seminari hanno l'intento di unirerispetto ai tempi che viviamo, perché per capire, ascoltare, sostenere e curare i nostri ragazzi, è necessario capire il mondo dove vivono e anche dove stiamo vivendo noi. Il finale del seminario è quindi un inizio e rientra nel dovere etico di una società come Recovery for Life, che si pone ad aiuto e sostegno dei giovani e quindi del nostro futuro".