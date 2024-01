Cina, banca centrale taglia tasso riserve obbligatorie banche

(Teleborsa) - La Banca centrale cinese ha annunciato ildel Paese per contrastare ilnella seconda economia mondiale.Il coefficiente di riserva obbligatoria, o RRR, è la quota di depositi che le banche sono tenute a mantenere nelle proprie casse. Il taglio entrerà n vigore, secondo quanto dichiarato dal governatore della Banca centrale.La mossa dellasi tradurrà nell’iniezione nel sistema finanziario cinese di una liquidità pari a 1 trilione di yuan,a fronte di un ratio RRR che scenderà al minimo dal marzo del 2007.In precedenza l'istituto centrale aveva tagliato il ratio RRR di 25 punti base, sia a marzo che a settembre 2023. Quest'ultimo taglio è il più sostenuto dal dicembre del 2021."La nostra politica monetaria ha ancora abbastanza spazio", ha detto, sottolineando che la decisione è stata presa bilanciando varie considerazioni tra cui il perseguimento di una crescita moderata con l'evitare i rischi. Ciò è stato fatto "al fine di creare un buon sistema monetario e finanziario per far funzionare l'economia", ha affermato.