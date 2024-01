Esprinet, il calendario finanziario del 2024

Distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna

(Teleborsa) - Ilha comunicato le date delle riunioni dell’Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione previste nel corso del 2024 per l’esame e l’approvazione dei risultati economico – finanziari ed ha reso note inoltre, le date di partecipazione ad alcuni eventi.Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Day 2024, organizzato da Intesa SanpaoloCDA: Approvazione del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato 2023Appuntamento: Partecipazione alla Euronext Milan STAR Conference, organizzata da Euronext Borsa ItalianaAssemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 e presentazione del Bilancio Consolidato 2023CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2024Appuntamento: Partecipazione alla Italian Investment Conference 2024, organizzata da Unicredit & Kepler CheuvreuxAppuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference, organizzata da TP ICAP MidcapAppuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small Virtual, organizzato da Virgilio IRCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2024Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Value-Added-Reseller (VAR) Day, organizzato da Kepler CheuvreuxCDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2024Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in Milan, organizzato da Virgilio IR