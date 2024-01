RFK International House of Human Rights compie 10 anni

(Teleborsa) - Si è tenuto ieri sera negli spazi della, sede fiorentina dell’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, un evento per celebrare iLa RFK International House of Human Rights, si è consolidata in questi dieci anni come cdi tutti gli esseri umani, dove attivisti, artisti, membri di altre ONG condividono le proprie esperienze e le proprie competenze.i: circa 20mila pernottamenti offerti e 2500 persone ospitate, 2373 pacchi consegnati durante la pandemia (prestando sostegno a 200 famiglie), 35 mostre e 135 eventi culturali organizzati, oltre a diversi progetti per la formazione di attivisti dei diritti umani e meeting con studenti provenienti da ogni parte del mondo.Durante l’evento è stata consegnata dalla Vice Presidente Nazionale Croce Rossa Italiana,, laall’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Inaugurata anche ladell’artista Marco Nereo Rotelli.“Celebriamo i primi dieci anni della RFK International House of Human Rights, orgogliosi del cammino fatto e fiduciosi di quello che faremo, insieme ai cittadini e alle istituzioni di Firenze", ha commentato il Presidente dell'Associazione Stefano Lucchini.