Tenax International, EnVent conferma target price e Outperform

Tenax International

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, mantenendo anche ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 93%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2023.Gli analisti scrivono che lee il, nonché il previsto lancio di Electra 5.0 e le vendite da nuovi mercati, suggeriscono una revisione al rialzo. Tuttavia, considerando i numerosinegli ultimi anni dovuti a problemi della catena di fornitura, mantengono le stime di vendita per il 2024-25 e aggiungono il 2026, tenendo conto del miglioramento della redditività e della dinamica del capitale.