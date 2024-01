BCE, de Guindos: crescita Eurozona sottotono ma non siamo in recessione

(Teleborsa) - Il vicepresidente della BCE,, ha dichiarato che l'istituto di Francoforte sul 2024 si attende una riduzione della, "il rialzo di dicembre è stato meno forte di quanto ci attendessimo e tutti gli indicatori dell'inflazione sottostante segnalano un orientamento al ribasso dell'inflazione per l'area euro", ha dichiarato de Guindos intervenendo alla conferenza sugli investimenti organizzata a Madrid dalla banca statunitense City. Per le sue future decisioni, la politica monetaria della BCE, ha ribadito, resta "legata ai dati".Alla Banca Centrale Europea "guardiamo con attenzione all'evoluzione dei. Secondo i nostri indicatori stanno crescendo del 5% in media (nell'area euro), con una decelerazione negli ultimi tre trimestri, in riferimento ai salari orari unitari, però è una dinamica che supera la produttività", ha aggiunto.Per quel che riguarda invece lanell'area Euro, il vicepresidente della BCE ha affermato che è sottotono ma "non abbiamo una recessione, l'inflazione si sta riducendo, il mercato del lavoro tiene e da questo punto di vista speriamo che continui così. Speriamo il meglio ma ci prepariamo" a qualunque eventualità. De Guindos ha voluto sottolineare la solidità deldell'area euro, molto migliore di quanto fosse 15 anni fa e ha mostrato nei mesi scorsi di non aver avuto contraccolpi negativi dalle vicende della Silicon Valley Bank e altre banche in dissesto negli Usa, così come dal caso di Credit Suisse. Inoltre itra titoli di stati nell'area euro restano contenuti, ha aggiunto.