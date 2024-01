Intred acquista Connecting per continuare a crescere in Lombardia

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un, in qualità di venditore, avente ad oggetto, società con sede legale a Milano che svolge attività di sviluppo, produzione, commercio, offerta, fornitura e manutenzione dei servizi di telecomunicazione e, in particolare, servizi di telefonia e trasmissione dati a banda larga.Connecting, fondata nel 2012, è un operatore TLC attivo in Lombardia specializzato nella fornitura di connettività in banda larga e ultra-larga, telefonia fissa, e vari servizi digitali a circa 2.000 clienti business. Nelha conseguito ricavi pari a 2,5 milioni di euro, un EBITDA pari a 0,28 milioni (EBITDA margin all'11%), e una Posizione Finanziaria Netta (debito) pari a 0,5 milioni. Le attese per ilsono per il conseguimento di ricavi superiori a 3 milioni e un EBITDA riferito al perimetro di acquisizione superiore al 20%."Questa nuova acquisizione si inserisce nell'ampio piano di, rappresentando un importante tassello nella strategia di crescita che prevede un piano di espansione per linee esterne e una diversificazione ed ampliamento dell'offerta commerciale -- Con l'acquisizione di Connecting intendiamo replicare il successo avuto con l'integrazione di Qcom, avvenuta nel 2020, aumentando la dimensione del nostro business e migliorando al contempo la marginalità della società acquisita grazie alla migrazione progressiva della clientela sulla infrastruttura proprietaria".L'operazione prevede l'acquisto da parte di Intred del 100% del capitale sociale di Connecting per uncomposto da una componente fissa, pari a, soggetta ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta di Connecting alla data di esecuzione; e da una componente variabile ed eventuale, pari a un importo massimo complessivo di, che maturerà in favore di Aliedo al raggiungimento di determinati obiettivi di EBITDA e fatturato.L'operazione verrà finanziata dalla società interamente. Il closing dovrebbe essere perfezionato indicativamente entro la fine del