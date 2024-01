BBVA, nel 2023 l'utile supera per la prima volta gli 8 miliardi di euro

BBVA

(Teleborsa) - Il Gruppo, uno dei più grandi gruppi bancari dell'eurozona, ha generato un, sostenuto dall'andamento dei proventi ricorrenti dell'attività bancaria, principalmente il margine di interesse. Questo risultato significa un aumento del 22,3% rispetto all'anno precedente, escludendo dal confronto l'impatto netto derivante dall'acquisto di uffici in Spagna nel 2022.Glia clientela registrano un incremento del 5,7% rispetto a fine dicembre 2022, fortemente favoriti dall'evoluzione degli impieghi al dettaglio (+7,2% a livello di Gruppo).Nel 2023 laha generato un utile di 2.755 milioni di euro, superiore del 65,3% rispetto all'anno precedente, che includeva il risultato netto impatto derivante dall'acquisto degli uffici alla Merlin (-201 milioni di euro). In, BBVA ha realizzato un utile di 5.340 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 17,1% rispetto al 2022, principalmente per effetto della significativa crescita del margine di interesse."Il 2023 è stato un anno molto positivo per BBVA. Abbiamo aumentato i prestiti dell'8% e aggiunto oltre 11 milioni di nuovi clienti, aiutando più famiglie e aziende a raggiungere i propri obiettivi e a realizzare i propri progetti", ha commentato il presidente Carlos Torres Vila. "Il nostro utile ha", ha sottolineato.