Risparmio gestito, ad agosto raccolti 4,8 miliardi: il patrimonio supera i 2.400 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di agosto, il mercato italiano del risparmio gestito ha messo a segno una raccolta netta di +, mentre il patrimonio complessivo è salito oltre i 2.400 miliardi euro a. È quanto si evince dalla mappa mensile disui dati preliminari di agosto elaborati dall’Ufficio Studi dell’Associazione, che ha anche stimato in +0,3% l’effetto mercato nel mese.Nel dettaglio, gliverso isono stati pari a +3,33 miliardi euro, di cui +2,22 miliardi euro afferenti ai prodotti obbligazionari. Ad agosto hanno virato in positivo anche i fondi azionari, raccogliendo, mentre bilanciati e flessibili hanno registrato deflussi rispettivamente per 530 e 495 milioni euro. Inoltre, i fondi monetari hanno raccolto 1,5 miliardi euro. Positivo anche il bilancio delledi portafoglio a +1,54 miliardi euro, di cui 1 miliardi euro raccolto dalle gestioni istituzionali e 536 milioni euro da quelle retail.