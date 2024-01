Educazione finanziaria, nel 2023 debiti per oltre 20mila euro a persona (+6,6%)

(Teleborsa) - Di fronte alla crescita dei prezzi al consumo – che a dicembre 2023 è arrivata a registrare un +5,7%1 – e all'accelerata crescita dei tassi di interesse sui, gli italiani hanno reagito sia attingendo ai propri, con una diminuzione della propensione al risparmio del -3,6% nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sia ricorrendo a prestiti e piccoli. Nell’ultimo anno il credito alavrebbe raggiunto la cifra record di 160 miliardi di euro, che, sommati al valore di mutui e finanziamenti, portano il peso complessivo per le famiglie a, pari a un debito medio di, quasi 10mila euro a cittadino residente.“Nel 2023 l’inflazione ha messo alla prova la capacità di risparmio degli italiani ed è aumentata la propensione all’indebitamento: il numero medio di debiti per persona è pari a 2,55 (+4,5% rispetto al 2022). Per uscire dai debiti e recuperare il controllo delle proprie finanze è necessario acquisire una cultura del risparmio, eliminando alcune cattive abitudini e concentrandosi su alcune pratiche, come porsi obiettivi specifici e tener traccia di entrate e spese, che possono aiutare a gestire in modo più efficiente le proprie risorse in un periodo storico segnato dal carovita” spiega, Co-Country Manager di Bravo, fintech che opera nell’ambito della gestione e liquidazione dei debiti privati.