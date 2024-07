Angelini Industries, utile 2023 sale a 98 milioni di euro. Ricavi sopra 2,1 miliardi

(Teleborsa) - L'Assemblea dei Soci diha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2023, chiuso con una sensibile crescita rispetto ai valori di fine 2022. Angelini Holding è la capogruppo di Angelini Industries, gruppo industriale italiano attivo in 21 paesi con circa 5.800 dipendenti nei settori Salute, Tecnologia Industriale e Largo Consumo.sono stati pari a 2.149,6 milioni di euro, in aumento di oltre il 7% rispetto al 2022. L'ha raggiunto 303,7 milioni di euro (+19,2% vs 2022), l'Ebit pari a 91,2 milioni di euro (+132,1%), mentre il risultato netto della gestione finanziaria è di 44,9 milioni di euro; il risultato ante imposte è di 136,1 milioni di euro (+ 48,4%) e ildi 98,3 milioni di euro (+22,8%)."Il bilancio del 2023 è stato il migliore di sempre per il Gruppo: una crescita costante che rappresenta il risultato del percorso strategico avviato nel 2020, che ha portato a un aumento del fatturato di oltre il 25% negli ultimi 4 esercizi, grazie a investimenti per oltre 800 milioni di euro", ha commentatodi Angelini Industries."Ritengo che siano statedel Gruppo: vogliamo proseguire con determinazione in questo percorso di crescita, consolidando la nostra posizione a partire dal settore farmaceutico, dove abbiamo solidi brand che garantiscono elevata visibilità alla nostra capacità di generare cassa e una promettente pipeline di sviluppo", ha aggiunto., la principale società operativa del Gruppo, ha consolidato ricavi per 1.220,9 milioni di euro (+3,5% vs 2022), di cui il 49% generato su mercati internazionali, con un Ebitda di 243,8 milioni di euro (+12,2% vs 2022) e un Ebitda margin del 20% (18,4% nel 2022)., società di venture capital di Angelini Industries nata nel 2022 con un capitale fino a 300 milioni di euro, ha impegnato 80 milioni di euro, di cui 52,9 milioni già erogati nel 2023 in soluzioni BioTech, Medtech e Digital health ad alto impatto sulla salute delle persone. In particolare, l'azienda ha investito in 14 realtà innovative.