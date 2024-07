Talea, ricavi adjusted in aumento del 10% nel primo semestre

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, ha chiuso ilconpari a 83,2 milioni di euro, in aumento del 10,1% rispetto ai 75,6 milioni di euro del primo semestre 2023 (ricavi consolidati non adjusted pari a 78,8 milioni di euro rispetto ai 72,9 milioni di euro del primo semestre 2023, in aumento dell'8,2%).In particolare, nel primo semestre 2024, l'ha registrato ricavi per 77,7 milioni di euro, in crescita del 7,6%; mentre l', che include i ricavi verso terzi di Valnan, il fatturato di Talea Media e di Trade Marketing, risulta in crescita del 64,5%, con ricavi per 5,6 milioni di euro.Glisono cresciuti del 6,2% arrivando a oltre 1 milione e 710 mila, rispetto a 1 milione e 610 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (inclusivi degli ordini sull'online e dei negozi fisici). Il numero deiè di oltre 8 milioni e 456 mila, in crescita del 9,9%."I primi sei mesi dell'esercizio confermano Talea Group come realtà in crescita nei volumi, anche rispetto ad un primo semestre 2023 che ha segnato un periodo positivo per il gruppo - ha commentato l'- Siamo soddisfatti, in particolare, dei ricavi derivanti dal business industrial: il Trade Marketing, Talea Media e Valnan sono risorse fondamentali del gruppo che stanno rispondendo egregiamente alle nostre aspettative. Tali risultatiche abbiamo intrapreso e l'area industrial non è più, infatti, solo complementare al business, ma si sta rafforzando sempre più arrivando a rappresentare, ormai, l'altra faccia di Talea Group, che si profila come una realtà solida nell'e-commerce e nel mondo del media in generale"."Pensiamo che questo possa contribuire a far crescere volumi e marginalità del gruppo, senza contare che a breveche abbiamo messo in campo in questa prima parte del 2024 con il lancio delle private label a marchio Farmaè e Amicafarmacia, oltre al consolidamento di Gooimp, VitaminCompany e Best Body", ha aggiunto.