ITA airways ripristina voli su Tel Aviv dal 1° marzo

(Teleborsa) - Dal prossimo 1° marzo, interrotti con l'inizio delle ostilità fra Israele ed Hamas. La decisione segue l'analoga ripresa annunciata da altre compagnie aeree.Saranno ripristinati gradualmente i collegamenti, inizialmente, conche verranno, compatibilmente con l'evoluzione dello scenario geopolitico.Gli aerei ITA, in partenza da Fiumicino alle ore 10, arriveranno all'aeroporto Ben Gurion alle 14:20 (ora locale); il ritorno da tel Aviv è programmato per le ore 15:20 (ora locale) con arrivo a Fiumicino alle ore 18:05. A partire dal 31 marzo e per il resto della stagione Summer 24, invece, la programmazione sarà la seguente: partenza da Roma Fiumicino alle ore 9:10 e arrivo all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion alle 13:30 (ora locale); partenza da Tel Aviv Ben Gurion alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 17:15.La ripresa dei voli fra Roma e Tel Aviv, possibile anche grazie alla collaborazione con le autorità italiane e israeliane, ha unae assume particolareafforzando le relazioni commerciali, sociali e culturali che legano i due mercati.