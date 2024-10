Enac: accordo Italia-Mongolia per nuovi collegamenti aerei siglato all'ICAN2024 di Kuala Lumpur

(Teleborsa) - Il Presidente Enac,, è da oggi a Kuala Lumpur per partecipare all’ICAO Air Services Negotiation Event,, con una delegazione italiana composta dal Direttore Centrale Programmazione economica e sviluppo infrastrutture,, e dal Direttore Trasporto aereo e licenze,L’evento, che rappresenta un’occasione per condurre negoziati e consultazioni volti a sostenere la ripresa del settore, è stato ospitato dal Ministero dei Trasporti della Malesia, ed è stato aperto dall’intervento del. La prima giornata di lavori si è conclusa con un’importante accordo con la Mongolia con cui è stato siglato l’e firmato il Protocollo di Intesa.Il Presidente: "I due importanti atti firmati con la Mongolia permetteranno di implementare collegamenti diretti tra l'Italia e la Mongolia. Rappresentano anche un'importante fonte di crescita per l'economia di entrambi i Paesi, sia in termini di turismo che di scambi commerciali".La delegazione dellache ha partecipato all’incontro era composta da Munkhtuya Chimeddorj, Director General – Implementing agency of the Government of Mongolia, Civil Aviation Authority, da Batbayar Gurragchaa, Director Foreign Relations Department – Civil Aviation Authority of Mongolia, e da Erdenezaya Bayarsaikhan, Specialist – Civil Aviation Policy Coordination Department, Ministry of Road and Transport Development of Mongolia.Completano la delegazione italiana, della Direzione Trasporto aereo e licenze,della Divisione I - Affari giuridico-legali, rapporti convenzionali con gli enti vigilati e affari internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Presenti in rappresentanza dell’industria italiana, Head of International and Industry Affairs, ITA Airways, eInternational Affairs & PR, Neos S.p.A.