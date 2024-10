Trasporto aereo, 2024 "anno nero" dei disservizi: nei mesi estivi ritardi per 16,9 milioni di minuti

(Teleborsa) - Il 2024 è stato l’anno "nero" per ilin: con un traffico in continuo aumento e una domanda di viaggi che ha toccato livelli record post-pandemia, il settore ha vissuto disservizi senza precedenti. Lo afferma la società specializzata in trasporto aereo, che ha elaborato uno studio sui disagi che hanno interessato il comparto e le ripercussioni per passeggeri e società aeree.Il periodo che va da giugno a settembre è stato quello che ha fatto registrare i maggioriper i viaggiatori, con una estate distimati inper le compagnie aeree – spiega RimborsoAlVolo – I ritardi complessivi dei voli registrati nell’intera estate hanno raggiunto 16,9 milioni di minuti, con un aumento del 44% rispetto al 2019 e del 48% sul 2023 (dati Eurocontrol). Oltre 26mila i voli cancellati in Europa che hanno lasciato a terra circa 3,9 milioni di passeggeri.Il numero diè stato pari a 33.671 a giugno, salendo a circa 34.200 al giorno a luglio e ad agosto, per poi scendere lievemente a settembre, con un traffico aereo che ha registrato una crescita del +5,2% sul 2023, mettendo sotto pressione sia le compagnie aeree che le infrastrutture aeroportuali.Se si analizzano le cause dei disservizi, uno dei principali colpevoli è stato il maltempo, che specialmente nei mesi di luglio e agosto ha interessato le regioni occidentali d’Europa, costringendo molte compagnie a ritardare o cancellare voli – aggiunge RimborsoAlVolo - Tuttavia, oltre alle, sul banco degli imputati c’è la: molti aeroporti europei hanno sofferto la mancanza di risorse umane sia per il controllo del traffico aereo che per le operazioni di terra. Questa situazione è il risultato di una evidente incapacità di aeroporti e compagnie aeree di adattarsi ai nuovi flussi e gestire l’ondata di viaggiatori. Pagandone a caro prezzo le conseguenze: si stima che solo i ritardi aerei abbiano generato un costo complessivo tra 1,44 e 1,77 miliardi di euro a carico dei vettori, tra spese operative aggiuntive, rimborsi e compensazioni ai viaggiatori.RimborsoAlVolo ha inoltre stilato ladelleche questa estate hanno creato più disagi ai viaggiatori, sulla base delle segnalazioni giunte dai passeggeri circa disservizi, ritardi e cancellazioni: al primo posto Ryanair (38%), seguita da WizzAir (19,5%) e Easyjet (10%). Al quarto posto ?Ita (4,5%), davanti a Turkish (3%), Volotea (3,1%), ?Vueling (2,8%), Lufthansa (2,3%), Aeroflot (1,9%) e Neos (1,6%)."Nonostante queste difficoltà, il Regolamento UE 261/2004 ha continuato a garantire anche questa estate ai viaggiatori la possibilità di ottenere rimborsi e compensazioni fino a 600 euro in caso di ritardi superiori a tre ore, cancellazioni e overbooking – dichiara il Ceo di RimborsoAlVolo,– Il vero problema, tuttavia, è che una fetta significativa di passeggeri ancora non conosce i propri diritti, e non sa che si ha diritto a ricevere assistenza da parte delle compagnie, oltre a riprotezioni su altri voli e rimborsi e, in alcuni casi, anche ad un risarcimento economico. Per questo RimborsoAlVolo è a disposizione di tutti i viaggiatori che hanno subito disservizi, fornendo supporto nella richiesta di indennizzi non solo per ritardi e cancellazioni, ma anche per smarrimento bagagli e overbooking".