Aeroitalia, sospesi voli per la Romania fino a marzo 2025

(Teleborsa) -ha deciso di sospendere temporaneamente i collegamenti verso laa partire da novembre 2024. La compagnia aerea ha spiegato che la decisione è stata adottata "a seguito della sua forte espansione sul, in particolare in Sardegna e Sicilia dove la presenza della compagnia è cresciuta del 60%". "Questa decisione – ha aggiunto Aeroitalia in una nota - rientra nella strategia di crescita aziendale, che prevede il potenziamento delle rotte domestiche italiane, con un focus specifico sulle regioni di".Verranno sospesi i collegamenti trae Bucarest Otopeni e Bacau, quelli daa Bacau e quelli dae Bacau. "Questa scelta strategica consente di riallocare le risorse per rispondere alla crescente domanda del mercato domestico italiano – ha concluso Aeroitalia –. I voli verso la Romania riprenderanno regolarmente alla fine di marzo 2025".