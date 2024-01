Safilo, vendite 2023 in calo del 2,4%

Safilo

(Teleborsa) - I principali dati preliminari dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 dievidenziano una calo del 2,4% dellea 1.023,9 milioni di euro, a cambi costanti e, -4,9% a cambi correnti., le vendite nette preliminari del gruppo di occhialeria, si sono attestate a 238,7 milioni di euro, facendo segnare la miglior performance dell'anno, pari a una crescita dell'1,7% a cambi costanti (-2,7% a cambi correnti), e del 3,3% al netto delle vendite nelle ex catene GrandVision.Per, il quarto trimestre è stato caratterizzato dal miglioramento del mercato nordamericano, dove le vendite si sono attestate a 111 milioni di euro, in crescita del 2,2% a cambi costanti (-2,9% a cambi correnti), grazie alla maggior stabilità del segmento eyewear nel tradizionale canale degli ottici indipendenti e delle catene, e alla sopracitata crescita di Blenders e Smith nei rispettivi canali di vendita DTC.Nell’esercizio, le vendite Safilo insono state pari a 452 milioni di euro, in calo del 6,6% a cambi costanti e del 9,2% a cambi correnti rispetto ai 497,7 milioni di euro registrati nel 2022 (-3,9% a livello organico).Anche in, le vendite del 4° trimestre, pari a 90,7 milioni di euro, sono tornate a registrare una performance positiva, in crescita del 2,5% a cambi costanti rispetto allo stesso trimestre 2022 (-1,7% a cambi correnti), mentre la progressione al netto del business nelle ex catene GrandVision, è aumentata dal +1% del 3° trimestre al circa +6% del 4° trimestre.Sul fronte dei, le vendite del Gruppo nel quarto trimestre hanno registrato un’altra progressione in Asia e Pacifico, dove hanno raggiunto 16,2 milioni di euro e una crescita del 4,5% a cambi costanti (-0,9% a cambi correnti), mentre nel Resto del Mondo i ricavi, pari a 20,8 milioni di euro, hanno registrato una flessione del 6,6% a cambi costanti (-7,5% a cambi correnti), a fronte di un periodo di confronto sfidante.Nel 2023, le vendite Safilo nelle suddette aree geografiche hanno rappresentato circa il 16% del fatturato totale del gruppo, con il mercato Asia e Pacifico che ha raggiunto 59,9 milioni di euro, facendo registrare una crescita del 9,1% a cambi costanti (+3,9% a cambi correnti), rispetto ai 57,7 milioni di euro registrati nel 2022, e il Resto del Mondo che ha chiuso l’anno con vendite pari a 100,1 milioni di euro, in crescita del 3,9% a cambi costanti (+3,8% a cambi correnti), rispetto ai 96,4 milioni di euro registrati nel 2022.