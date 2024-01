Accordo Protezione Civile-Italgas per gestione emergenze

Italgas

(Teleborsa) - Protezione Civile ehanno firmato oggi un protocollo d’intesa volto a rafforzare ulteriormente la reciproca collaborazione al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito dei contesti emergenziali.L'accordo è stato sottoscritto nella sede Italgas di Largo Regio Parco, a Torino, dal Capo di Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e dall’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo.Più nello specifico, Italgas e il Dipartimento della Protezione civile hanno concordato di impegnarsi reciprocamente a: valutare, caso per caso, l’impiego di risorse straordinarie in funzione della natura dell’intervento in aree colpite da eventi calamitosi; condividere sia mezzi, risorse, sistemi di comunicazione e materiali necessari al tempestivo superamento della fase di crisi, sia aspetti tecnici e operativi per la gestione degli interventi; sviluppare specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati al personale coinvolto nella gestione delle emergenze; promuovere la partecipazione alle esercitazioni di interesse comune sviluppate anche da enti terzi, al fine di verificare, migliorare e adottare le corrette procedure di intervento."L'accordo di collaborazione sottoscritto oggi con Italgas – ha detto il– riveste un’importanza fondamentale per il rafforzamento delle attività operative in contesti emergenziali, permettendo al nostro Sistema di assicurare una risposta tempestiva ed efficace alle necessità delle comunità coinvolte. Grazie a questa intesa, inoltre, si conferma una valida sinergia per la partecipazione a iniziative di carattere formativo e esercitativo finalizzate a ottimizzare le procedure di intervento in caso di emergenza"."Da azienda che vive quotidianamente le realtà dei territori in cui è presente e opera - ha sottolineato- Italgas è da sempre impegnata sia nell’ordinaria, sia nella straordinaria gestione delle attività operative, e a maggior ragione è parte attiva nel fronteggiare eventi eccezionali che interessano sempre più frequentemente il Paese. È per questo che considero il rafforzamento della collaborazione con la Protezione Civile una naturale evoluzione del comune impegno al fianco e a supporto delle comunità".