Pasquarelli Auto sigla convenzione con Stato Maggiore Difesa

Pasquarelli Auto

(Teleborsa) -, società attiva nel settore del commercio e noleggio auto, quotata sul mercato Euronext Growth Milan ha siglato in data odierna un(SMD) per la fornitura dial personale militare e civile della Difesa.Nello specifico la convenzione, siglata f, estendibile e rinnovabile, ha per oggettoper i dipendenti ed i loro familiari,nuove, aziendali a km 0, usato e servizi post-vendita, nonché il noleggio a breve, medio e lungo termine."Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questo accordo con lo Stato Maggiore della Difesa per l'offerta di servizi di mobilità - commenta l'Amministratore Delegato- che dimostra la fiducia che istituzioni di così alto standing ripongono nelle nostre capacità e nella qualità dei nostri servizi. Questo accordo ci permette inoltre di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato di Roma, dove lo Stato Maggiore della Difesa risulta essere territorialmente molto presente e per il quale contiamo di essere un punto di riferimento".